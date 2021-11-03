Ölüm saçan içki üretim yerine operasyon
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin'in Mut ilçesinde 1075 litre sahte içki ele geçirildi.
Genel 03.11.2021, 12:28 03.11.2021, 12:32
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İbrahimli Mahallesi'nde sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda variller içerisinde ve satış için şişelenmiş 1075 litre içki bulundu.
Gözaltına alınan bir kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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