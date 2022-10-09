Okullaşma oranı okul öncesinde yüzde 94'e, ortaöğretimde yüzde 95'e yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamayla, İçişleri Bakanlığı MERNİS kayıtları ve MEB verilerine göre eğitimin tüm kademelerinde güncel okullaşma oranları paylaşıldı.

Buna göre okullaşma oranı, okul öncesinde 5 yaşta yüzde 93,78'e, ilkokulda yüzde 99,63'e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44'e, ortaöğretimde ise yüzde 95,06'ya yükseldi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özellikle son bir yılda okul öncesi ve ortaöğretimdeki iyileştirmelere dikkati çekti.

Öncelik verdikleri alanların başında, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını OECD ortalamasına yükseltmek olduğunu belirten Özer, bu amaçla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere çalışmalara başladıklarını kaydetti. Bakan Özer, "Bir yıl gibi kısa sürede 1800 yeni anaokulu ve 14 bin 80 yeni ana sınıfı açtık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu projeye başladıklarında Türkiye'de toplam anaokulu sayısı 2 bin 782 iken bir yıl gibi kısa sürede alınan mesafenin çok belirgin olduğuna işaret eden Özer, "Bu sayede okul öncesinde 5 yaşta, bir yıl önce yüzde 78 olan okullaşma oranı yüzde 94'e yükseldi. Çalışmalarımız planlanan takvime göre ilerliyor. Bu oranı, 2022 yılı sonuna kadar yüzde 100'e çıkaracağız" değerlendirmesini yaptı.

"Ortaöğretimde devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasına odaklandık"

Bakan Özer, ilkokul ve ortaokul kademelerinde okullaşma oranlarının yaklaşık yüzde 100'e ulaştığını, okul öncesinden sonra asıl iyileştirmeyi ortaöğretim seviyesinde yaptıklarını vurguladı.

Son 20 yılda ortaöğretimde okullaşma oranının yüzde 44'ten yüzde 90'lara yükseldiğini belirten Özer, şöyle devam etti:

"Özellikle, 4+4+4 sistemine geçilmesi, ortaöğretimde okullaşmanın bu düzeye ulaşmasında önemli rol oynadı. Ortaöğretimde okullaşma oranı bir yıl önce yüzde 90'lar seviyesindeydi. Son bir yılda özellikle ortaöğretimde devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasına odaklandık. Bu kapsamda çok sayıda projeyi aktif uyguladık. Özellikle mesleki eğitim merkezlerine ağırlık verdik. Tüm bu çalışmalar kısa sürede meyvelerini verdi ve bir yıl gibi kısa sürede ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 90'dan yüzde 95,06'ya yükseldi."

Milli Eğitim Bakanı Özer, gelecek bir yılda ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 100'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Ortaöğretimde okullaşmayı yüzde 100'e çıkarmak için yakında kapsamlı bir projeye başlıyoruz. Ortaöğretim çağ nüfusunda okullaşmayan tüm gençlerimize tek tek ulaşarak koşullarına uygun okullaşma seçeneklerinden faydalanmalarını sağlayacağız." açıklamasını yaptı.

Ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 94,66'ya yükseldi

Mahmut Özer, son 20 yılda okullaşma oranlarının tüm eğitim kademelerinde artık yüzde 94'ün üzerine çıktığını, bu iyileştirmelerden en fazla kız çocuklarının yararlandığını belirtti.

"2000'li yıllarda ortaöğretimde kızların okullaşma oranı yüzde 39,2 iken bugün bu oran, yüzde 95'e yükseldi." bilgisini paylaşan Özer, ülkede eğitimin tüm kademelerinde son 20 yılda kız çocuklarının okullaşma sorununun çözümünde çok çok büyük mesafeler kat edildiğini vurguladı.