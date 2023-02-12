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Okullarla ilgili yeni karar

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde 20 Şubat'a kadar ara verdiği okullardaki eğitimle ilgili alınan yeni kararları duyurdu.

Genel 12.02.2023, 16:18
Okullarla ilgili yeni karar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz." dedi.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığında, Eğitim-Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile bir araya geldi.

Toplantının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 il ile 71 ilde eğitim öğretim süreçlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin açıklama yapan Özer, tüm genel müdürler ve yetkili sendika temsilcileriyle kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını aktardı.

Sendika temsilcilerine ve başkanlarına teşekkür eden Özer, toplantıda görüşlerini aldıkları sendika temsilcileri ile Bakanlığın yapacakları çalışmaları paylaştıklarını söyledi.

"Önceliğimiz 10 ilimizde güvenli ve sağlıklı şekilde eğitimi tekrar başlatmak"

Bakanlık olarak tüm çocukları güvenli bir şekilde okullarıyla buluşturmaya çalıştıklarına işaret eden Özer, "Biz 19 milyon öğrencisi 1,2 milyon öğretmeni olan devasa bir aileyiz. Dolayısıyla eğitimi pandemide olduğu gibi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla önceliğimiz bu 10 ilimizde güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitimi tekrar başlatmak." değerlendirmesinde bulundu.

Depremin ardından eğitim öğretim süreçleriyle ilgili alınan kararların üzerinden, mutabık bir şekilde sendika temsilcileriyle geçtiklerini, ilave eksiklikleri değerlendirdiklerini anlatan Milli Eğitim Bakanı Özer, aldıkları kararları şöyle açıkladı:

"Öncelikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde 20 Şubat tarihine kadar eğitim öğretime ara vermiştik. 20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 10 ille ilgili kararlarımız farklı. Biliyorsunuz 10 ilde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramıyoruz. Bunu daha önceden açıklamıştık. Yine bu 10 ilimizdeki öğrencilerimizin velileri, isterlerse çocuklarını diğer 71 ildeki eş değer okullara nakillerini yapması için gerekli sistematik çalışmayı yapmış ve sistemi açmıştık. Şu ana kadar 809 öğrencimiz, diğer illerde nakillerini aldırdılar. Bakanlık olarak 71 ildeki okullarımızın kapasitesini arttırmayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ki diğer illerden bu 10 ilden gelen öğrencilerimizin tüm taleplerini karşılayabilelim."

"Özel öğretim kurumlarındaki kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarıyla görüşmelerini sonuçlandırdıklarını da belirterek, şunları kaydetti:

"Özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınları, ihtiyaç sahipleriyle ilgili tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler. Bu kapsamda, tüm özel öğretim kurumlarımız yüzde 3 kapasiteyi bu kapsamda kullanıyorlar. Özel öğretim kurumlarımızla da gerekli görüşmeleri yaptık, yüzde 3'ü yüzde 10'a artırma yetkisi Milli Eğitim Bakanı'nda. Bugün itibarıyla özel öğretim kurumlarındaki bu yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz ve yüzde 7'yi sadece 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız. Özel öğretim kurumlarımıza, tüm dernek yetkililerine, temsilcilerine en içten şükranlarımı sunuyorum."

"1 Mart'a kadar eksiklikleri tamamladıktan sonra süreci tekrar değerlendireceğiz"

Bakan Özer, 10 ilde 20 bin 868 binalarının bulunduğunu belirterek, "Sadece okul değil, pansiyonlar, öğretmenevleri, uygulama atölyeleri... Bu 20 bin 868 binamızın 24 tanesi yıkıldı, 83 bina da ağır hasarlı. Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüştük, şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Kullanılabilir, az hasarlı, orta hasarlı binaların tüm dökümünü çıkartacağız. Dolayısıyla 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz." açıklamasını yaptı.

Bu illerde 1 Mart'a kadar eksiklikleri tamamladıktan sonra süreci tekrar değerlendireceklerini bildiren Özer, şöyle konuştu:

"1 Mart tarihi itibarıyla 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vermeyeceğiz, aynı Kovid salgını günlerinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız. Bazı illerimizde özellikle Kilis, Adana, Gaziantep, Diyarbakır'da bazı illerimizde ilçelerde hiçbir hasar yok. Dolayısıyla o ilçeleri tamamen eğitim öğretime başlatacağız. Bunun kararlarını da 1 Mart itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız."

"Şu ana kadar 141 tane bu amaçla çadır kurduk"

Milli Eğitim Bakanı Özer, 10 ilde toplanma yerleri ve çadır merkezleriyle ilgili de şunları kaydetti:

"Tüm toplanma yerleri ve çadır merkezlerine ilave çadırlar kurarak, çocuklarımızın öğrenmelerini desteklemek, psikososyal desteklerini sağlamak, etkinlikler yapmasını, hayatı normalleştirmesini ve oyun etkinliklerini de özellikle desteklemek için çadırlar kuruyoruz. Şu ana kadar 141 tane bu amaçla çadır kurduk. Her çadırda okul öncesi öğretmenden rehber ve psikolojik danışman öğretmenlerimize kadar tüm öğretmenlerimiz görev yapıyorlar. Dolayısıyla 10 ilde inşallah önümüzdeki hafta sonu itibarıyla belki de hafta içerisinde bitireceğiz, inşallah tüm toplanma yerinde 10 ilde çocuklarımızı destekleyecek ilave mekanizmalar devreye girmiş olacak."

MEB AKUB ekipleri sahada

Milli Eğitim Bakanlığının bu süreçte tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Özer, bir taraftan eğitim öğretim planlaması yaparken diğer taraftan bölgede arama kurtarma çalışmalarından ihtiyaç duyulan malzemelerin tasnifine kadar, Bakanlığın tüm ekiplerinin, tüm öğretmenlerinin, MEB AKUB ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığını anlattı.

Özer, canla başla, gece gündüz demeden sahada vatandaşların derdine derman olmak için çabalayan tüm öğretmenlere şükranlarını sundu.

Yaklaşık günlük 2 milyon sıcak yemek ürettiklerini, 465 bin kişinin, okullarda, yatılı bölge okullarında, uygulama otellerinde, yurtlarda konakladığını anlatan Bakan Özer, "Bu vatandaşlarımızın 25 bini 10 ilin dışında. Çünkü 10 ilden dışarı giden vatandaşlarımızın da konaklanmasıyla ilgili her türlü desteği sağlıyoruz. Yaklaşık 5 bin Milli Eğitim Bakanlığının arama kurtarma ekibi sahada AFAD'a destek oluyor." bilgilerini paylaştı.

Psikolojik danışman sayısı 4 bine çıkarılacak

Mahmut Özer, 2 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın psikososyal destek hizmetleri vermeye çalıştığını, pazartesi gününden itibaren bu sayıyı 4 bine çıkaracaklarını ve hızlı şekilde tüm noktalara eriştireceklerini bildirdi.

Eğitim öğretim süreçleriyle ilgili tüm paydaşlarla sürekli istişare halinde olduklarını, el birliğiyle süreci yönetmek için çalıştıklarını anlatan Milli Eğitim Bakanı Özer, bakanlığın tüm temsilcilerine, bakan yardımcılarına, genel müdürlerine, daire başkanlarına, öğretmenlere, idari personele ve tüm çalışanlarına şükranlarını sundu.

Sendika başkanları ile depremin başladığı günden itibaren sürekli iletişim halinde olduklarını da kaydeden Özer, sahadan aktardıkları veriler doğrultusunda hızlı bir şekilde önlem aldıklarını, bu süreci devlet, millet, birlik ve beraberlik içinde yürüttüklerini söyledi.

#mahmut özer #MEB
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