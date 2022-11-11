Okul müdürünü darp eden 3 kişiye gözaltı

İlçenin Yayvantepe Mahallesi'ndeki bir ilkokulun müdürü H.D, iddia göre, okul önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişiler tarafından darbedildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.D, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.