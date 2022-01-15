Oktay Duran hayatını kaybetti

60 yıldan fazla matbaacılık ve ambalaj sanayi alanında emek veren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi Oktay Duran vefat etti.

Basım dünyasının duayen ismi Oktay Duran, yaşamını yitirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Oktay Duran’ın vefatının ardından bir baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin onursal üyesi Oktay Duran’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Onursal üye olarak Cemiyetimize verdiği desteği hiç unutmayacağız. Ailesine, basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

Oktay Duran kimdir?

TGC Onursal Üyesi Oktay Duran, İzmir’de 1941 yılında doğdu. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. Ekonomi dalında araştırmalar yaptı. Ambalaj ve baskı tekniği üzerinde uzmanlaştı.

1988 yılında Basım Sanayimiz Kağıt ve Karton Üretiminin Ülkemizdeki Durumu” isimli tezi ile yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Basım İşletmeciliği tezi ile 1991 yılında doktor unvanı aldı.

Kaynak: Magazin Mahallesi