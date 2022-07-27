Oksijen tüpü yüklü kamyon alev aldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri, otoyolu çift yönlü trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de müdahale ederek kamyondaki yangını söndürdü.

Ölenin ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Yanan kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.