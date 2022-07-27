Oksijen tüpü yüklü kamyon alev aldı
TEM Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü'ndeki derz çalışmaları esnasında oksijen tüpü yüklü 60 ACG 778 plakalı kamyon, saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Genel 27.07.2022, 07:47
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri, otoyolu çift yönlü trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de müdahale ederek kamyondaki yangını söndürdü.
Ölenin ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Yanan kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.
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