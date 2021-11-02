Öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Ataşehir’de 5 katlı özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Genel 02.11.2021, 07:23
İnönü Mahallesi Nene Hatun Sokak'taki yurtta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Panikleyerek kendilerini sokağa atan öğrenciler, yangının söndürülmesinin ardından binaya döndü.
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