Odasında ölü bulunan Gamze toprağa verildi

Bodrum Belediyesi Cenaze İşleri Morgu'ndan yakınlarınca teslim alınan genç kızın cenazesi, Çamlıca Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene yakınları, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Gamze S'nin cenazesi burada toprağa verildi. Törende genç kızın yakınları üzüntü yaşadı.

Genç kızın aşçılık bölümü lise ikinci sınıf öğrencisi olduğu ve staj için Mumcular Mahallesi'ndeki bir lokantada çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Gamze S'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve babasının adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

24 Ocak'ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibince yapılan çalışmada, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti.