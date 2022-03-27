Oba çadırında Yörük müzesi

İzmir'in Bornova ilçesindeki Oba Yörük Türkmen Müzesi, bir dönemin konar göçer yaşam biçimini günümüze taşıyor.

Müzeye dönüştürülen çadır, yurdun dört bir yanındaki oba çadırlarından toplanan eşyalarla adeta tarih kokuyor.

Rengarenk giysiler, bakır kaplar, gümüş başlıklar ve dokumaların sergilendiği müze, Yörük Türkmen geleneğini bu oba çadırında yaşatıyor.

Müzenin hazırlık sürecinden bahseden Ege Bölgesi Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmet İlhan, şunları söyledi:

"Federasyonumuza bağlı 7 tane derneğimiz var, bütün derneklerimizin katkısıyla burayı bu hale getirdik amacımız, Yörük-Türkmen Türk kültürüne ait kullanılan eşyalar dokumalar, kültüre ait ne varsa burada sergilemeye çalıştık."

"Buranın müşterisi yok, misafiri var"

Bornova Yörükler Derneği Başkanı Ramazan Dumanlı ise "24 Oğuz boyu, çadırımızda da zaten 24 tane direk vardır, her direk bir boyu temsil ediyor. Buranın bir müşterisi yok, misafiri var bu da bizim Türk geleneğinde ve yörük Türkmen geleneğinde böyledir. Biz misafirlerimizi iyi gün geçirsin diye hoş tutmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Müze haftanın her günü ücretsiz olarak ziyaretçilere açık.