Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi

Kimlik belgesi nedeniye oy kullanamama ihtimali olan vatandaşlara iyi haber geldi. Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, seçim dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için yarın ve pazar günü nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacaktır. İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır." bilgisi verildi.