Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu
2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo almaya hak kazandı.
Genel 03.10.2022, 16:18
Bilim insanı Svante Paabo, 'soyu tükenmiş hominidlerin genleri ve insan evrimi' başlıklı çalışmasıyla Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu.
Paabo, 'Soyu tükenmiş homininlerin genleri ve insan evrimi' ilgili çalışmaları nedeniyle tıp ödülünü kazandı.
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