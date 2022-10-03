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Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo almaya hak kazandı.

Genel 03.10.2022, 16:18
Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu

Bilim insanı Svante Paabo, 'soyu tükenmiş hominidlerin genleri ve insan evrimi' başlıklı çalışmasıyla Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu.

Paabo, 'Soyu tükenmiş homininlerin genleri ve insan evrimi' ilgili çalışmaları nedeniyle tıp ödülünü kazandı.

#Nobel Tıp Ödülü #Svante Paabo
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