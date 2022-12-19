Niğde Valiliği'nden açıklama! 25 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 1-15 Aralık tarihleri arasında düzenlediği operasyonda 25 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinden 207,89 gram sentetik uyuşturucu, 136 uyuşturucu hap, 3,83 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.