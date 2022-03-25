Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapanlara operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan atanlara yönelik soruşturma başlattı.
Genel 25.03.2022, 10:05
İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları suçlamasıyla 45 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan posterini açarak, örgütü öven slogan atmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince çok sayıda güvenlik kamerası kaydı incelendi.
Kimlikleri belirlenen şüphelilerden 45'i kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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