Netflix'ten çocuklara özel uygulama
Son yıllarda en çok izlenilen online dizi ve film platformu Netflix, kısa videoların paylaşıldığı ve yalnızca çocuklara yönelik uygulamayı test ediyor.
Genel 12.11.2021, 14:45 12.11.2021, 14:50
Dünyanın en önde gelen dizi ve film platformu Netflix, çocuklar için kısa videoların paylaşılacağı 'Kids Clips' isimli uygulamasını test etmeye başladı.
Popüler video paylaşım uygulaması TikTok'a benzer bir arayüze sahip olan Kids Clips'te, Netflix'in çocuklara dönük içeriklerden oluşturduğu seçki, kısa videolar halinde paylaşılacak.
Bloomberg'in aktardığına göre; uygulama, TikTok ve Instagram Reels'in aksine videoların dikey olarak değil, TV ekranlarına daha iyi uyum sağlaması için yatay modda izleneceği şekilde tasarlandı.
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