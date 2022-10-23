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Nermin Erbakan Kimdir?

Necmettin Erbakan'ın eşi olan Hatice Nermin Erbakan'ın Zeynep, Elif, Muhammet Fatih isimlerinde 3 çocuğu olmuştur.

Genel 23.10.2022, 14:57
Nermin Erbakan Kimdir?

Takvimler 23 Ekim 2005 gösterdiğinde Nermin Erbakan hayatını kaybetti. Düşünür, fikir insanı ve Milli Görüş Lideri Erbakan hocanın muhtereme eşi Hatice Nermin Erbakan’ı vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Nermin Erbakan’ın yaşam öyküsünü sizler için kaleme aldık.

Türkiye’nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan’ın eşi Hatice Nermin Erbakan’ın özgeçmişi, biyografisi…

Kalabalık bir törenle dünya evine girdiler

Nermin Erbakan, 1943 yılında Balıkesirli Saatçioğlu ailesinin kızı olarak dünyaya geldi. İktisat eğitimi aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nde uzman olarak görev yaptı. Nermin Hanım 1967 yılında Odalar Birliği’nde Başkan Sekreteri olarak görev yapıyordu. 41 yaşına kadar evliliğe fırsat bulamayan Erbakan hoca Nermin hanıma evlenme teklifinde bulundu. Nermin Hanım, bu teklife hayır demedi ve çift 10 Ocak 1967’de evlendi.

10 Ocak 1967 yılında Yeşilköy Çınar Otel’de yapılan görkemli düğün töreni ile dünya evine giren Nermin-Necmettin Erbakan çiftinin dini nikâhlarını da Zahit Kotku Hoca Efendi kıyıyordu.1967’de Zeynep, 1974’te Elif, 1979’da Muhammet Fatih adlı çocukları dünyaya geldi.

Gözlerden uzak bir hayat tercih etti

Nermin Erbakan, Refahyol hükümetinin kurularak eşinin önce başbakan yardımcısı ve sonra başbakan olması ile sonuçlanan 1995 seçimlerinde Refah Partili kadınlar ile birlikte önemli rol oynadı. İslami kuralları hayatına uygulama konusunda hassas davrandı. Ayrıca yaşamı boyunca medyada görünmekten de kaçındı.

Hatice Nermin Erbakan 23 Ekim 2005 tarihinde Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Cenazesi İstanbul Merkez Efendi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene elli bini aşkın insan katıldı.

Necmettin Erbakan hocanın dilinden Nermin Hanım:

Necmettin Erbakan 1966 yılının son aylarında tanışıp, 1967 yılının Ocak’ında evlendiği eşi için o dönem övgü dolu sözler sarfediyor. “Ben profesördüm, gelin ise iktisatçı, çok güzel İngilizce ve Almanca konuşuyordu ayrıca Fransızcası da idare ederdi. Yüksek tahsilini tamamlarken dil eğitimi almayı da ihmal etmemiş okulla beraber dil kurslarını da başarı ile bitirmiş bir hanımefendiydi. Okuldan sonra Odalar Birliğinde vazife almıştı. Aktüel konuları yabancı basından takip eder ve yapılan yorumları eleştiri getirmeyi ihmal etmezdi aynı zamanda memleket meseleleri ile yakından ilgilenir ve hemen hemen her gün siyasi konuları notlandırırdı.”

Nermin Hanım evlendiğinde 24 yaşında olmasına rağmen İktisat mezunu, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilen genç bir işkadını idi. Erbakan çifti 38 yıl süren beraberliklerinde hep iyi anlaştı. Örnek bir aile oldu.

#Nermin Erbakan
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