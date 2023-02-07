Nene Hatun, deprem bölgesine doğru hareket etti

Denizlerdeki can, mal, seyir ve çevre emniyetini temin etme amacıyla hizmet veren Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, saat 09.30 itibarıyla İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti.

Geminin, tahmini 72 saatte ikmal ve yardım malzemelerini almak için Mersin’e, ardından 8 saat sonra ise İskenderun’a varması bekleniyor.