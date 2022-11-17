Nemrut Dağı'na yılın ilk karı yağdı

Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı turizm sezonun son turistlerini ağırlıyor. Kış mevsimine girilmesiyle birlikte sezon ilk karı yağdı. Zirveye çıkan turistler kar sürprizi ile karşılaştı.

Adıyaman merkez ve rakımı düşük yerlerde gün boyu yağmur yağışı etkili olurken, Nemrut Dağı sezonun ilk karını gördü.

Heykellerin bir kısmı beyaza büründü. Turistler hem zirvenin hem de karın tadını çıkardı.

Zirvede kar yağışıyla birlikte sis de etkili oldu.