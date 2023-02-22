Nefret saçıyordu: Ekşi Sözlük kapatıldı

Birçok kez Türkiye aleyhinde ve PKK lehinde paylaşımların yapıldığı, afetlerin ve felaketlerin yaşandığı dönemlerde dahi provokasyonların sosyal medyaya yayıldığı adres olan Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE BİRÇOK PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay Samandağ’da 4 oğlunu, eşini, anne-babasını ve 9 akrabasını kaybeden vatandaşın “Kaderimiz bu. Sağ olsun hükümetimiz destekliyor bizi. Reis babamıza inanıyorum.” şeklindeki metanet dolu ifadeleri herkesi duygulandırdı. Ekşi Sözlük’te ise nefret kampanyası başlatılmıştı.

ÖNCE PROVOKASYON SONRA DELİL KARARTMA

Ekşi Sözlük’te “Depremin ardından baraj patlaması” ve “Suriyeliler KYK yurdunu yağmaladı” şeklindeki kaos amaçlı yalan içerikler de algı oluşturulduktan sonra silindi. Ekşi Sözlük’teki son 2 haftalık süreçte paylaşımların %70’inin silinerek delil karartması yoluna gidildiği belirtildi.

"HÜKÜMETİN İSPANYOL ARAMA KURTARMA EKİBİNİ KOVMASI"

İspanya'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmaları sonrası ülkelerine dönüşlerini çarpıtan Ekşi, bu ekiplerin hükümet tarafından kovulduğu yalanını ortaya attı. Ancak İspanyol ekipleri ülkelerine dönerken Türkiye'den duydukları memnuniyeti dile getirerek "Halk en zor döneminde bize çok cömert ve misafirperver davrandı" dedi.

NİHAYET KAPATILDI!

Daha önce de birçok kez Türkiye aleyhinde ve PKK lehinde paylaşımların ağırlıklı olarak yapıldığı Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" denildi.

An itibariyle kullanıcılar Ekşi Sözlük'ün internet sitesine ulaşamıyor.