Ne kadar doğru tespit

Gelecek Partisi 28. Dönem Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail-Filistin savaşında dünyanın sergilediği iki yüzlülüğe tepki gösterdi.

Ün, Filistinlilerin cesetleriyle dolu kamyonların, İsrailli esir bir kadın kadar dikkat çekmediğinden dert yandı.

Ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok öfkeliyim en çok da İsrail medyasının yalanlarına kanıp bir avuç Filistinli’yi yalnız bırakanlara... Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan birinin kamyonet kasasındaki görüntüsü üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar savaş suçu aradığınız bir kamyonet kasası varsa işte burada..." dedi.