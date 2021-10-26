Navigasyona uydu merdivende asılı kaldı
Antalya'da alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü navigasyon kullanırken yolu karıştırdı. Alkolün etkisiyle direksiyonu merdivene doğru kıran kadın tamponunun zarar görmesiyle merdivende asılı kaldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’nda meydana geldi. Parkın trafiğe kapalı bölümüne otomobiliyle gelen E.T., iddiaya göre, aldığı alkolün de etkisiyle direksiyonu merdivenlere doğru kırdı.Vatandaşların yardım çabasına aldırmayan E.T, yavaş yavaş merdivenlerin bir bölümünden indi. Tamponundan zarar gören otomobil merdivenin ortasında asılı kaldı. Merdivene geldiğini anlayamayan sürücü, aracı zorlayarak ilerlemeye çalıştı. Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, E.T’yi otomobilden indirerek ekip aracına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde, sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi.
E.T’nin ifadesinde Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığı ve yol olarak girdiği güzergahın gösterdiğini söylediği öğrenildi. Merdivende asılı kalan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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