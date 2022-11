"Mutlu Et Mutlu Ol Günü" etkinlikleri 8'inci yılında

Murat Ülker'in LinkedIn iş ağı ve sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşım şöyle:

"Yıldız Holding ailesi için her Kasım ayının üçüncü Perşembesi çok özel bir gün, Mutlu Et Mutlu Ol Günü. Rahmetli Sabri Ülker'in "Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır." sözü ile yola çıkan Yıldız Holding ailesi bu günü ilk kez 2014 yılında, Ülker'in kuruluşunun 70. yıldönümü vesilesiyle kutladı. O zamandan beridir de "Her lokmada tüm dünyaya mutluluk vadetmek" için global olarak tüm çalışanlarıyla, dostlarıyla kutluyor."

Bu özel güne ilişkin Yıldız Holding'in LinkedIn sayfasında ise şu paylaşım yer aldı:

"Bu yılki Mutlu Et Mutlu Ol Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Ülker ve değerli sanatçı Ekrem Yalçındağ, Nişantaşı City’s Alışveriş Merkezi’nde bulunan GODIVA Cafe’de sanat dolu bir buluşma gerçekleştirdiler. Mutlu Et Mutlu Ol Günü ana temasıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, Yalçındağ doğaçlama dokunuşlarıyla lider premium çikolata markamız Godiva Türkiye’ye zamansız bir hatıra bıraktı. Ardından, GODIVA’nın usta şeflerinin elinden çıkan özel bir pasta ile Mutlu Et Mutlu Günü kutlandı. Kendine has üslubunu GODIVA lezzetleri ile birleştiren Yalçındağ’a, mutluluğumuzu paylaştığı ve çoğalttığı için çok teşekkür ederiz."