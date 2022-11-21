Mustafa Şentop'tan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için taziye dileklerini iletti.
Genel 21.11.2022, 11:25
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tedavi gördüğü hastanede vefat eden, basın camiamızın duayen isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basın ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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