Mustafa Şen'in acı günü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in kayınpederi Abdullah Kuru vefat etti.
Genel 03.04.2023, 11:10 03.04.2023, 11:14
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in kayınpederi Abdullah Kuru hakkın rahmetine kavuştu.
Kuru'nun cenazesi bugün (3 Nisan 2023) ikindi namazını müteakip Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.
Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz.
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