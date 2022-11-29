Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcudan 2,2 milyon liralık altın çalındı
İstanbul Büyükçekmece'de şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait olan kuyumcuya giren hırsızlar, 2,2 milyon liralık altını alarak kaçtı.
Genel 29.11.2022, 21:08
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kuyumcuya otomobille gelen maskeli 5 kişi, kepenkleri kırarak dükkana girdi.
Kuyumcudan yaklaşık 2,2 milyon lira değerinde altın alan şüpheliler, aynı otomobille olay yerinden kaçtı.
Güvenlik sisteminin devreye girmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dükkanda detaylı inceleme yapan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Soyulan kuyumcu dükkanının şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait olduğu öğrenildi.
Bu arada, hırsızlık anı dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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