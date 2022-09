Murat Ülker yazdı: 'Vejetaryenler için et' efsanesinin sonu yaklaştı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'in ilgili yazısı;

İşte bir hazin hikaye daha:



Startuplar, yeni işler risk demektir. Umarım tüm paydaşlar münferiden küçük hesaplanabilir riskler almışlardır.



“Vejetaryenler için et” efsanesinin sonu yaklaştı.

İddia şuydu: Giderek daha az ve daha az sayıda insan et yiyecek, onun yerine vejetaryen olacak. Bu insanlar da protein ihtiyaçlarını ya laboratuvarlarda üretilmiş “et”lerden ya da bitkisel tabanlı yapay “et”lerden karşılayacak. İşte bu iddiayı karşılamak için kurulan ve büyük bir başarı elde etmiş gibi gözüken şirketlerden biri “Beyond Meat” (Et Ötesi) idi. 2019 yılında büyük bir halkla ilişkiler kampanyasıyla Amerika’da halka açıldı, hisse başına değeri 234 dolar gibi astronomik seviyedeydi. Daha doğru dürüst satışı ve üretimi olmayan şirkete piyasa 14 milyar dolar değer biçmişti.

Bir süre sonra “Beyond Meat” markalı ürünler marketlerde görülmeye başladı ama bir sorun vardı, şirketin satışları 14 milyar dolarlık değeri oluşturmaya yetecek seviyede değildi ve olacak gibi de gözükmüyordu. Bunun temel sebebi, Amerika’da tüketicilerin yüzde 5’inin kendisini vejetaryen olarak tanımlamasıydı.

O yüzde 5 de, kendilerine “et” tadını hatırlatan bir şeyi yemek ister miydi, şüpheli. Bir zamanlar 234 dolar eden Beyond Meat hissesi cuma günü 18,29 dolardan kapandı. Şirketin toplam piyasa değeri de 1,16 milyar dolara kadar düştü.

Ne yapalım. Bu kategorinin özelliği yüksek risk.

Bu sefer de hedef tüketici davranışında yanılmışlar.