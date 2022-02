Murat Ülker: 'Kafanız karıştığında size yol gösteren değerleriniz neler?'

İşte Murat Ülker'in "Bu sabah okuyunca çok beğendim Bahattin Aydın beyin yazısında, tarihten iş dünyasına ve romanlara kadar pek çok örnek var" diyerek kaleme aldığı o yazı...

Neden bazı ürünlere daha çok para ödemeyi göze alıyoruz? Bir ürün alırken o markanın müşterisine, çalışanına, çevresine ve topluma verdiği değere de bakarak seçim yapıyoruz. Bu yalnızca müşteri açısından değil, çalışanlar için de çok büyük önem taşıyor.

Bu sabah okuyunca çok beğendim Bahattin Aydın beyin yazısında, tarihten iş dünyasına ve romanlara kadar pek çok örnek var, mesela;

-Şirketin kurucu değerlerinin (founder mentality) şirketin geleceğinde oynadığı rol çok büyük. Yıldız Holding’de rahmetli Sabri Ülker’in kurucu değerleri vardır. Yüksek performans odaklı olmak, işinde iyi olmak, lider olmak, hep daha iyisini hedeflemek, yenilikçi olmak, rekabetçi olmak.

-“Balık suyunu bilmez” derler ya, Yıldız Holding’den ayrılıp başka bir sektöre geçtiğimde içinde yaşadığım kültürün farkını daha iyi anladım. Yıldız Holding’e geri geldiğimde bir kez daha anladım.

-Kurucu değerler, bir şirketi diğerlerinden farklılaştıran ve rekabette yenilmez kılan özellikleri oluşturuyor.

-Uzun süre yaşayan şirketlerin başarısının değerlerini yeni aralarına katılan çalışanlara (yeni jenerasyonlara) aktarabilmeleri olduğu söyleniyor. Sabri Ülker’in “Bugünkü başarımızı birkaç kelime ile özetleyebilirim: Çok çalışmak, mütevazi olmak, tüketiciye saygı duymak ve zamana ayak uydurmak. Benden sonraki nesillerin de ayın geleneği devam ettireceğine inancım sonsuzdur”.

-Her ne kadar değerler soyut kavramlardır desek de kurumun içinde oluşan ekosistem ve insanların davranışları ile somut hale geliyor ve bir kurum kültürü oluşuyor.

-Değerleri somut hale getiren insanların davranışlarıdır.

-Rahmetli Sabri Ülker’in bayileriyle hiçbir zaman karşı karşıya oturmaması, her zaman yanlarında oturması, değerlerimiz doğrultusunda davranışlarımızın nasıl şekillendiğinin en güzel örneklerinden bir tanesidir.

-Yeni iş tekliflerini reddeden çalışanlar, genellikle şirketle ve şirketin değerleriyle güçlü bağlar kurduğu için bu teklifleri reddediyor.

-Bir insanı anlamak için kendini onun yerine koymak yetmez, onun yerine geçmek şarttır.

-Çalışmak insanı dönüştürür, nasıl bir insana dönüşmek istiyorsanız öyle çalışın.

Kafanız Karıştığında Size Yol Gösteren Değerleriniz Neler?