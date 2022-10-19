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Murat Ülker: 'Başarısızlık zirvesi var dediler sevindim, neden mi?'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker 'Hayatın İpuçları' adlı blog sitesinde İstanbul Gençlik Platformu'nda Başarısızlık Zirvesi'nde gerçekleştirmiş olduğu söyleyeşiyi paylaştı.

Genel 19.10.2022, 13:09 19.10.2022, 13:26

’Başarısızlık Zirvesi’nde Murat Ülker'in gerçekleştirdiği söyleyişi...

Çünkü herkes başarıların mutluluğunu paylaşıyor ama o yoldaki başarısızlıklardan bahsetmiyor. Halbuki başarıya giden yolda başarısızlıklardan öğrenmek, ders almak oldukça mühim!

Gençler aradıkları zaman tam da bu sebeple çok sevindim, bence meraklısına önemli bir zihin açıcı notlar bütünü çıkıyor bunlar anlatıldığında ki bu konuyu daha önce birkaç yazımda da vurgulamıştım. Velhasıl bu zirve fikrini çok sevdim ve öncesi toplantılarıma da katıldım yine de malum yoğun tempomda her yere yetişemiyorum ama ben de kendi notlarımı bir vidyo ile onlarla paylaştım. Hatta gençler bazı sorular gönderdiler onlara da aralarda cevap verdim. Sonra kendim de izledim, meraklısına iyi bir örnek olmuş gerçekten.

Her şeyde bir hayr var, böylece sizlerle de bugün bunu paylaşabiliyorum. İki ayrı vidyonun ilki bu paylaştığım.

Gençlere dillere destan bir başarısızlığımı, nedenlerini ve neler öğrendiğimi anlattım. Peki sizce hangi olayı anlatmışımdır? Hazıra konmak yok, ilk bölümü bir izleyin bakalım, sonra ikinci bölüm gelecek.

#murat ülker #yıldız holding
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