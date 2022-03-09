Murat Özer hayatını kaybetti
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) eleştirmen ve yazar Murat Özer'in hayatını kaybettiğini bildirdi.
Genel 09.03.2022, 18:20
Sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran SİYAD, resmi Twitter hesabından Özer için başsağlığı diledi.
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) eleştirmen ve yazar Murat Özer'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
SİYAD paylaşımında, "SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkân yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.
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