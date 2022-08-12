Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire 63 gündür aranıyor
Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 63'üncü gününde devam ediyor.
Genel 12.08.2022, 16:46
Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'e ulaşmak için dalgıç polisler şelale mevkisinde dalış gerçekleştiriyor.
Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Siirt'ten UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının görev aldığı aramalar, Müküs Köprüsü'nden Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkisi güzergahına kadar devam ediyor.
Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Kaynak: AA
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