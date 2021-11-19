Müjde: Havalar ısınıyor

Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.