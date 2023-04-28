Muharrem Nureddin Coşan'dan siyasilere çağrı

Muharrem Nureddin Coşan, politikacılara hitaben özel bir mesaj yayınladı. Politikacılara seslenen Coşan, İslam'ın yeniden dünya odağı yapılması için gayret gösterme çağrısında bulundu.

Muharrem Nureddin Coşan, politikacılara hitaben özel bir mesaj yayınladı.

“Politik arena oyuncularına arz ederiz” ifadesiyle başlayan mesajda, Kur’an ve sünnetin hayatın içindeki ve merkezindeki önemine vurgu yapıldı.

Sosyal medyada yoğun etkileşim alan mesajda Coşan, İslam'ın yeniden dünya odağı yapılması için çağrıda bulundu.

Coşan, mesajında şu ifadelerde bulundu:

"Politik arena oyuncularına arz ederiz.

İnsanımızın içindeki Müslüman olma özelliği sentetik İslam ile yok ediliyor.

Kur’an ve sünnet hayatımızdan cemaatlerin sahteleri de var diye toptan aforoz edildiği gibi çıkarsa, ruhsuz, meydeni, süslü, müreffeh yaşayan cesetler yığını oluruz.

Sevgili politikacılar, öncülük edin, İslam'ı yeniden dünya odağımız yapalım."