Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT ekibince kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Genel 03.01.2023, 10:04 03.01.2023, 17:27
Patlangıç Mahallesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan keçiyi gören vatandaşlar, durumu AKUT Fethiye ekibine bildirdi.
AKUT ekibince bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.
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