Muğla'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde servis minibüsüyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Genel 20.01.2023, 18:37
Galip A. idaresindeki servis minibüsü, Merkez Mahallesi Sanayi yolu kavşağında, sürücüleri bilinmeyen iki otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtan fırlayan servis sürücüsü, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Diğer araçlarda bulunan 2 yaralı ise Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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