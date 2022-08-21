Muğla'da yolcu otobüsündeki yangın ormana sıçradı
Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
Otobüsteki yangın ormanlık alana da sıçradı. Otobüsteki yolcular, şoförün dikkati sayesinde tahliye edildi. Otobüs ile ormandaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Sakar Rampası mevkiinde Birol Çiçek'in kullandığı yolcu otobüsünün motor kısmından alevler yükseldi.
Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu otobüsteki 38 yolcuyu tahliye etti.
Otobüsteki yangın ormanlık alana sıçradı
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Menteşe ve Ula itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste söndürme çalışmaları devam ederken, alevler yan taraftaki ormanlık alana sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle otobüsteki ve ormanlık alandaki iki yangın söndürüldü.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi, bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.
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