Muğla'da yolcu otobüsündeki yangın ormana sıçradı

Otobüsteki yangın ormanlık alana da sıçradı. Otobüsteki yolcular, şoförün dikkati sayesinde tahliye edildi. Otobüs ile ormandaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sakar Rampası mevkiinde Birol Çiçek'in kullandığı yolcu otobüsünün motor kısmından alevler yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu otobüsteki 38 yolcuyu tahliye etti.

Otobüsteki yangın ormanlık alana sıçradı

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Menteşe ve Ula itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste söndürme çalışmaları devam ederken, alevler yan taraftaki ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle otobüsteki ve ormanlık alandaki iki yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi, bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.