Muğla'da uyuşturucu partisi yapılan villaya baskın: 6 gözaltı
Muğla'nın Ula ilçesinde kiraladıkları villada "uyuşturucu partisi" düzenleyen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Genel 21.08.2022, 13:07
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çıtlık Mahallesi'nde kiralık bir villada düzenlenen partide uyuşturucu kullanılacağı bilgisi üzerine KOM Şube Müdürlüğü Ula ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Villada yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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