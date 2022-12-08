Muğla'da tefecilik ve yağma operasyonunda 3 gözaltı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Genel 08.12.2022, 07:43
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada R.K, L.K. ve O.K'nin faizle para verdikleri kişiyi darbedip, aracına da zarar verdiği bilgisi üzerine harekete geçildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
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