Muğla'da sürüklenen tekne işletmelere zarar verdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgarla sürüklenen teknede ve kıyıdaki bazı işletmelerde hasar oluştu.
Genel 12.12.2022, 07:28
İlçede dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi buluyor.
Çarşı Mahallesi'nde yaz aylarında hizmet veren tekne, rüzgarın etkisiyle kıyıda bağlı bulunduğu yerden koptu.
Sürüklenen tekne kıyıdaki işletmelerin bazı bölümlerine ve iskelelere zarar verdi. Teknenin arka kısmında dalgaların etkisiyle hasar oluştu.
Tekneyi kurtarmaya çalışanlar olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı.
Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgede inceleme yaptı. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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