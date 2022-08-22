Muğla'da kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Genel 22.08.2022, 07:08
Süleyman S. idaresindeki arı kovanı yüklü kamyon, Fethiye Antalya kara yolu Dont mevkisinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaşamını yitirdi.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı.
Yola ve yol kenarına savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı.
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