Muğla'da deprem
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında deniz yüzeyinin 7,14 kilometre derinliğinde 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Genel 17.01.2022, 01:53
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.16'da Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Seydikemer ilçesine 25,45 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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