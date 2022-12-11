Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Ula ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Genel 11.12.2022, 09:39
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ula ilçesinde saat 02.29'da 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,34 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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|O
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|1. Arsenal
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|37
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|15
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|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
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|14
|26
|4. Athletic Bilbao
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|24
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