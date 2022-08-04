Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dalaman ile Orta ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik botta bulunan Dalaman'daki 13, Ortaca'daki 25 düzensiz göçmeni alarak karaya çıkarttı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.