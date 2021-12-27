Müezzin Recep Uyar ebediyete uğurlandı

Bursa'da görevli olduğu tarihi Yeşil Cami'de ziyaretçilerine makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan ve kalp krizi sonucu 59 yaşında vefat eden müezzin Recep Uyar, son yolculuğuna uğurlandı.

Uyar'ın cenazesi, Yeşil Cami'nin bahçesine getirildi. Müezzinin yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Bursa İl Müftüsü İzani Turan, cenaze namazından önce yaptığı konuşmada, bir din gönüllüsü olan Recep Uyar için son görevlerini yerine getirmek üzere toplandıklarını söyledi.