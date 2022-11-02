Müebbet alan emekli amiral kanser olduğu için tahliye edildi

21 Ağustos 2021'den bu yana cezaevinde tutulan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 28 Şubat paşalarından Çevik Bir hakkında, geçtiğimiz aylarda tahliye kararı alınmıştı.

Dava kapsamında yargılanan emekli bir amiral hakkında da aynı karara imza atıldı.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli amiral Aydan Erol'un tahliyesi kararlaştırıldı.

Yaklaşık 14 aydır Silivri Cezavi'nde tutuklu bulunan Erol, sağlık sorunlarının ardından serbest bırakıldı.

Aydan Erol’a, geçtiğimiz ay kanser teşhisi konuldu. Yapılan biyopsi sonucu, Erol'un ağız içi kanserine yakalandığı belirtildi.

Erol hakkında, kanserinin nüksetme riski dahil çeşitli hastalıklarından dolayı infaz erteleme talebinde bulunulmuştu.

Ailesi, hapishanede tutulan Erol'un, sağlık durumu nedeniyle gözetim altında tutulması gerektiğini söylüyordu.