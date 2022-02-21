MSB personel alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı 50 askeri personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2022.

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin konular; 926 sayılı TSK Personel Kanunu, Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik, Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik ile TSK Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmış ve bu kılavuzda açıklanmıştır.

2. Temin aşamalarında her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme

https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden ve gerekli görülürse SMS ile yapılacaktır.

3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma

Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

4. İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınavlar öncesinde HES kodu kontrolü yapılacak, HES kodu sorgulama sonucu riskli olan adaylar diğer adaylardan ayrı bir sınıfta/salonda yazılı sınava alınacaktır. Bu nedenle sınavlara katılmak üzere kendilerine çağrı yapılan adayların yanlarında HES kodunun karekodlu çıktısı ile gelmeleri önem arz etmektedir.