MSB duyurdu! Zap'ta 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
Genel 15.11.2022, 10:49
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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