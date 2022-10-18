MSB duyurdu: Sınırlarda 13 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'a kaçmaya ve Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 13 kişi yakalandı.
Genel 18.10.2022, 14:59
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığı duyuruldu.
Yasa dışı yollarla ülke sınırlarını geçmeye çalışanlardan 8'inin FETÖ, birinin de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği belirtildi.
Kaynak: AA
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