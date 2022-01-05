MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.