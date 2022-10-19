MSB duyurdu! Kırklareli açıklarında mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS timlerince etkisiz hale getirildi.
Genel 19.10.2022, 13:28
Sualtı Savunma (SAS) timleri, Kırklareli'nin Kıyıköy beldesi açıklarında tespit edilen mayını etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kıyıköy Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine SAS timleri süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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