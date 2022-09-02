MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız." ifadelerine yer verildi.