MSB duyurdu! 3 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 1, Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde ise 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.